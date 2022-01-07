Полиция в Казахстане задержала более 5 тысяч человек
МВД: число задержанных в Казахстане увеличилось до 5,1 тысячи человек
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:59, 09 января 2022
Фото: Василий Крестьянинов/РИА Новости
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Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане возросло до 5,1 тысячи человек. Об этом сообщили в МВД республики.
По всему Казахстану к этому моменту задержано 5135 человек, — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.
Ранее сообщалось, что в ходе проведения спецоперации в Казахстане задержаны более 4,4 тысячи человек. В их числе были и иностранные граждане.
Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.
Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.