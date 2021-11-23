Пограничные раздоры – тридцатилетняя головная боль постсоветских стран

Недавние боестолкновения у границы Армении и Азербайджана проходили в нескольких десятках километров от Карабаха и формально к нему отношения уже не имели. Их причиной стали пограничные разногласия, которые остаются острыми не только для Южного Кавказа, но и для всего постсоветского пространства. Некоторые бывшие советские республики бьются над решениями этой проблемы с 1991 года, подчас допуская конфликты между собой, но есть и примеры позитивных компромиссов.

Административные границы советских республик были условными, прокладывались без тщательных экспертиз политиков, экономистов и географов. Они фактически служили пределами для соседних колхозов, хозяйственных объектов, и все спорные вопросы тогда решались часто на уровне местной власти. Новые политико-экономические реалии после распада СССР потребовали более чётких делений.

Киргизско-таджикистанский клубок

Весной 2021 года произошёл один из самых кровопролитных пограничных конфликтов в постсоветское время — между Таджикистаном и Киргизской Республикой. По официальным данным, с обеих сторон погибли 52 человека, среди которых военнослужащие и местные жители. Противостояние началось из-за водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара между двумя селениями с различным этническим составом. Во время весенних полевых работ вода здесь становится на вес золота — спор местных жителей за неё сперва перерос в потасовку, затем в него включились пограничники двух стран. Начались обстрелы сопредельной территории, после чего в конфликт вмешались войска. Из зоны боевых действий пришлось эвакуировать около 60 тысяч человек. Произошли перекрытия дорог, захват пастбищ.

Последствия четырёхдневных боёв оказались ужасающими: помимо многочисленных жертв среди военных и мирных жителей, около двухсот человек получили ранения, в сёлах Баткенской области были сожжены 78 жилых домов, школы, детский сад, автозаправочные станции, погранзаставы, магазины — всего около сотни объектов. Властям двух стран удалось остановить конфликт на четвёртый день, они поручили топографическим группам приступить к подробному описанию государственной границы. Но удастся ли в ходе этой работы избежать разногласий, когда из 970 км границы демаркированы только 519 км, остальные остаются спорным, затрагивая жизненные интересы как политико-финансовых кланов, так и простых людей?

Вооружённые стычки между Таджикистаном и Киргизией происходят регулярно на протяжении последних 30 лет, и без жертв, увы, не обходятся. Только в 2014 году, по данным наблюдателей, было зафиксировано 28 столкновений. В 2019 году с обеих сторон в столкновениях погибли пять человек. Встречи представителей властей двух стран, которые проходят после эскалации, снимают напряжение только на время, как это было в июле 2019 года после переговоров президентов в анклаве Ворух. Уже в январе и мае следующего года вновь зазвучали выстрелы — таджикские военные обстреляли киргизскую территорию из миномётов. Эксперты пессимистично подчёркивают их перманентный характер. Разногласия по границе представляют собой клубок проблем, отметила в беседе с NEWS.ru директор Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова.

Помимо вопросов территориальной принадлежности, остро стоят вопросы доступности дорог к этим территориям, вопросы природопользования, поскольку территории зависят от подачи воды — это сельскохозяйственные районы, наиболее бедные в обеих странах. Так что это комплекс вопросов. Понятно, что в ближайшее время противоречия разрешены не будут, поскольку ситуация зависит от политической воли обеих стран, пограничный вопрос активно используется во внутренней политике. Но между лидерами стран консультации идут регулярно. Налицо попытки ситуацию стабилизировать, не доводить до эскалации. Дарья Чижова директор Информационно-аналитического центра МГУ директор Информационно-аналитического центра МГУ

22 ноября главы внешнеполитических ведомств двух стран встретились в Душанбе на саммите министров иностранных дел Евросоюза и Центральной Азии. Как заявили Сироджиддин Мухриддин и Руслан Казакбаев, работа топографических рабочих групп стран на совместной границе проходит плодотворно.

AP/TASS AP/TASS

Осторожность против турбулентности

Спор между Таджикистаном и Киргизией за границу — не единственный в Средней Азии. Так, 30 лет Киргизия вела диалог с Узбекистаном, к счастью, без военных эксцессов, но не без массовых акций протестов. В марте нынешнего года глава киргизской службы национальной безопасности Камчыбек Ташиев после переговоров с узбекским коллегой заявил на брифинге в Бишкеке, что пограничный вопрос между странами «решён на 100 процентов». Стороны пришли к компромиссу благодаря взаимному обмену территориями, но не всем это понравилось в Киргизии. 1 апреля жители Кара-Сууйского района Ошской области вышли на акцию протеста, возмутившись передачей соседней республике нескольких десятков гектаров земли селения Ынтымак. Заверения Ташиева, что Киргизии, согласно договорённостям, перейдут 13 тыс. гектаров спорных земель, в целом жителей приграничья не успокоили — люди живут своими проблемами, их гораздо больше волнует, на какие пастбища они завтра погонят скот, из какой речки или родника смогут беспрепятственно брать воду для орошения земли.

В начале нынешнего ноября демаркация границы была приостановлена в Баткенском районе Киргизии из-за недовольства местных жителей, что лишний раз напомнило о затяжном характере процесса. Дарья Чижова объясняет пограничные сложности ещё и тем, что страна находится в ситуации внутриполитической турбулентности.

В стране идёт активная политическая реформа, будут перевыборы в парламент. Переговоры приостановлены, чтобы соблюсти внутреннюю политическую стабильность. Для региона вопросы земли, воды имеют большую важность. Здесь более спокойная позиция у Узбекистана, который нацелен на планомерное решение всех пограничных вопросов, поскольку страна активно занимается налаживанием интеграционных связей. Ташкент будет терпеливо выжидать, но и процесс полностью между двумя странами не остановлен, работа продолжается на уровне МИД, — рассказала Дарья Чижова.

Ташкент и Бишкек уже согласовали 94% процентов госграницы. Общая её протяжённость составляет 1378 км.

Эксперты убеждены, что пограничные проблемы Средней Азии были порождены большевиками ещё в 1920-х годах. Новые советские республики образовывались с расчётом на оседлые народы, в то время как кочевники перемещались своими, веками проторёнными, маршрутами. В результате народы селились в шахматном порядке, что в советское время стало обычным явлением. Ныне приходится учитывать интересы всех этносов на одном клочке земли. Наиболее запутанная ситуация сложилась в густонаселённой Ферганской долине , которую поделили между тремя странами. Долина при царизме была центром Кокандского ханства, составляя политическую и географическую целостность, с большевиками пришла территориальная путаница, которую не могут преодолеть до сих пор.

Ситуацию осложняет и вопрос разницы карт —страны спорят, какую карту следует использовать как основную. То ли карты 1920-х годов, то ли более позднего периода, на разных картах территории обозначены по-разному. Каким может быть выход? Нужна система специального регулирования. Карты расчерчивать надо в ручном режиме. Необходимо особо важным объектам давать двойной статус, выстраивать систему взаимной аренды. Вопрос о каждом клочке земли надо решать индивидуально, — полагает Дарья Чижова.

Хенн Пыллуаас Postimees via imago-images.de/Global Look Press

Эстония не признаёт своих границ

Но не только в Средней Азии остро стоит пограничный вопрос. В той или иной мере от него страдает вся постсоветская территория. Например, Эстония не отказывается от своих требований на Печорский район Псковской области и правобережье Нарвы Ленинградской области. Об этом спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил во время новогоднего обращения в январе нынешнего года, напомнив о Тартуском договоре 1920 года. Согласно этому документу, «спорные земли» отошли РСФСР в 1944 году. Литва и Латвия урегулировали на официальном уровне пограничный вопрос с Россией, но неофициально по-прежнему заявляют о претензиях на Калининградскую область (Литва) и Пыталовский район Псковской области (Латвия). Дальше заявлений здесь, к счастью, дело не идёт, что говорит о неверии прибалтийских политиков в эффективность своих запросов. Тем более что Москва неоднократно давала понять — даже дискуссии на эти темы неуместны.

Река Самур как пограничный компромисс

В то же время на постсоветском пространстве есть примеры и цивилизованного решения пограничных проблем — между Россией и Азербайджаном. В сентябре 2010 года президенты Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев подписали договор о государственной границе и приложение с её подробным описанием. Согласно документам, российско-азербайджанская граница перешла с правого берега реки Самур на её середину, в собственность Азербайджана был передан Самурский гидроузел, построенный в 1956 году на союзные деньги. Всё это уравнивало доли водозабора для россиян и азербайджанцев — 50% на 50% за вычетом экологического сброса. Конечно, местные хозяйственники, которые называют Самур исключительно «дагестанской рекой, поскольку её сток формируется на нашей территории», выразили недовольство. Но на государственном уровне возобладал принцип паритета — компромисс выгоден обеим сторонам, потому что он более перспективен, в отличие от сиюминутной выгоды.

Решение пограничных споров в целом на постсоветском пространстве, как полагают эксперты, может затянуться надолго, но в этом процессе важна не скорость, а тщательность, с которой власти должны подойти к каждому метру государственных рубежей.