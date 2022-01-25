Поэтапная подача электроэнергии возобновилась в Узбекистане
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:38, 25 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Поэтапное возобновление подачи электроэнергии после масштабного сбоя началось в Узбекистане. В частности, стартовала подача электроэнергии в энергосистему через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, рассказали в Telegram-канале Министерства энергетики республики.
Электростанции поэтапно вводятся в эксплуатацию. В регионах восстанавливается электроснабжение, — говорится в сообщении.
Аэропорты Узбекистана возобновили работу. Воздушная гавань в Ташкенте работает только на приём рейсов.
В Бишкеке также начали подавать электроэнергию. В Минэнерго Киргизии сообщили, что на полное восстановление энергоснабжения в республике может потребоваться более часа.
Ранее в Узбекистане, Киргизии и Казахстане возникли проблемы с электроэнергией. Аэропорты Узбекистана остановили работу, а воздушная гавань в Бишкеке перешла на автономное энергообеспечение, аэропорт работает не в полном режиме.
В Ташкенте и Бишкеке отключены светофоры, жителей просят без срочной надобности не выезжать на личном транспорте. По всему Узбекистану не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение. В Казахстане отмечаются перебои в Алма-Ате и южных районах страны.
По предварительным данным, массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии связаны саварией в объединённой энергосистемеЦентральной Азии. В свою очередь в Министерстве энергетики Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в стране произошло из-за аварии в электросетях Казахстана.