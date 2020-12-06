Петра Мамонова не пустили на Украину из-за посещения Крыма

https://static.news.ru/photo/dac89d02-37ac-11eb-af00-fa163e074e61_660.jpg Пётр Мамонов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский рок-музыкант, актёр и поэт Пётр Мамонов не смог попасть на территорию Украины. Ему запретили въезд из-за того, что ранее он посещал Крым, который Киев считает оккупированным.

Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крым. Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы «Звуки Му», актёр и радиоведущий — гражданин М. Он вместе с гражданкой РФ следовал в Украину, предположительно, в личных целях, — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

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Ведомство также опубликовало видео беседы сотрудника службы с Мамоновым в аэропорту Борисполя. На записи зафиксировано, как музыканту ставят в загранпаспорт штамп о запрете въезда на территорию Украины в течение трёх лет. Его также предупредили, что в случае нарушения запрет будет продлён до 10 лет.

Примечательно, что лицо Мамонова заретушировано как на видео, так и на опубликованной фотографии его загранпаспорта. В сообщении не указывается его фамилия, тем не менее узнать его легко. Сам Пётр Николаевич пояснил, что ездил в Крым с концертами.

Как ранее писал NEWS.ru, прокуратура украинской Автономной Республики Крым завела дело против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, занятого в строительстве оперного театра в Севастополе. Организации вменяется в вину деятельность на «оккупированной территории».