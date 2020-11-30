Песков рассказал о диалоге с новым руководством Молдавии

https://static.news.ru/photo/78d1176a-32f6-11eb-b90b-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Любые резкие шаги нового руководства Молдавии и их возможные последствия, в том числе негативные, будут учитываться Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил надежду на сохранение конструктивного диалога с молдавским руководством после смены президента страны. По словам Пескова, Кремль ждёт преемственности со стороны Молдавии в своём отношении.

Мы рассчитываем на продолжение конструктивного диалога, что в этом плане будет определённая преемственность, — сказал Песков.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон на выборах главы государства, напомним, уступил бывшему премьер-министру страны Майе Санду. После победы она призвала к выводу российских войск и вывозу боеприпасов из Приднестровья и к замене миротворцев РФ в регионе на миссию наблюдателей ОБСЕ.

В то же время, как писал NEWS.ru, Санду рассчитывает на установление хороших отношений с Россией. Она пояснила, что Кишинёв хочет наладить экспорт в Россию, а также стремится заботиться о работающих в РФ гражданах Молдавии.