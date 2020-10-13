Патриарх Кирилл призвал восстановить режим перемирия в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/7e7444de-0d54-11eb-afe5-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятеля Армянской апостольской церкви Гарегина II и главу управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Паша-Заде сделать всё возможное, чтобы остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе. Он также обратился к руководству обеих стран с призывом использовать перемирие, чтобы перевести решение всех вопросов в политическое русло.

Ради будущего двух соседних народов призываю продлить режим прекращения огня и использовать его для мирных переговоров, — цитирует KP.RU заявление главы РПЦ.

Также патриарх Кирилл обратился ко всем азербайджанцам и армянам с горячим призывом щадить жизни, ведь им в любом случае предстоит «жить бок о бок друг с другом».

Как писал NEWS.ru, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонные переговоры с председателем миллимеджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном. Она призвала строго соблюдать достигнутые в Москве договорённости о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.