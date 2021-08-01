Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении

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Партия «Гражданский договор» выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщила депутат Назели Багдасарян на своей странице в Facebook.

Отмечается, что партия «Гражданский договор» предложила президенту Армении Армену Саркисяну назначить Пашиняна премьер-министром. Сейчас он исполняет обязанности главы правительства.

Согласно конституции Армении, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. Само правительство формируется в течение 15 дней после назначения премьера.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие четыре блока и 21 партия. С результатом 53,91% победила партия и. о. премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор». Блок «Армения» набрал 21,9%, «Честь имею» — 52,2%. В новом парламенте партия Пашиняна получит 71 мандат.