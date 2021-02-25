Пашинян заявил об остановке шествия и призвал оппозицию к переговорам

https://static.news.ru/photo/d6607b78-777a-11eb-9288-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Степан Погосян/Photolure/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об остановке шествия по улицам Еревана, в котором он принимал участие вместе со своими сторонниками. Он призвал представителей оппозиции к консультациям и переговорам.

Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой страны, настояв на отстранении с должности первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе был удостоен звания Национального героя Армении. Незадолго до отставки тот раскритиковал заявление Пашиняна о неэффективности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

После этого командование Генштаба выступило с коллективным заявлением, потребовав отставки премьера. Тогда тот направил президенту Армену Саркисяну предложение уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна. Глава государства не стал торопиться с подписанием документа, и Пашинян публично посоветовал военачальнику добровольно уйти с поста.

Мы зафиксировали на площади Республики позицию десятков тысяч наших сторонников. Президент должен подписать указ об отставке начальника Генштаба, или Оник Гаспарян сам должен уйти в отставку, — заявил Пашинян по окончании шествия.

Премьер сообщил, что он со сторонниками прекращает акцию и призывает к этому «коллег из оппозиции». Он заявил, что направляется в правительство для принятия важных решений.

Как писал NEWS.ru, лидер армянского оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников строить баррикады и блокировать здание парламента Армении до тех пор, пока депутаты не проголосуют за отставку премьер-министра республики Никола Пашиняна.