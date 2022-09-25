Пашинян заявил, что Баку не признал территориальную целостность Армении

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Ереван не получил положительной реакции Баку на вопрос о признании территориальной целостности Армении в рамках ее международно признанных границ, написал в Twitter армянский премьер Никол Пашинян. Он подчеркнул, что в случае признания Азербайджаном границ армянского государства можно было бы приступить к подписанию мирного договора.

В моем выступлении в ООН я задал простой вопрос: признает ли Азербайджан территориальную целостность Армении в ее международно признанных границах? Если так, мы могли бы приступить к мирному соглашению. К сожалению, положительной реакции нет. Вопрос в том, почему? — написал Пашинян.

В ходе выступления на 77-й сессии ГА ООН Пашинян заявил, что признание Азербайджаном территориальной целостности Армении позволит подписать мирное соглашение между двумя республиками. По его словам, Азербайджан должен признать 29,8 тысячи километров «международно признанной» армянской территорией. В противном же случае, считает армянский премьер, «после подписания этого соглашения Азербайджан будет пользоваться процессом демаркации границы для того, чтобы предъявлять новые территориальные претензии».

Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт на армяно-азербайджанской границе, заявил, что любые столкновения между близкими странами вызывают серьезную озабоченность. По его словам, ключ к решению спорных территориальных вопросов — это профессиональная совместная работа в рамках двусторонней комиссии по делимитации границы при содействии со стороны России.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боестолкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.