Пашинян: вероятность подписания договора Ереваном и Баку в Брюсселе низкая

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Вероятность подписания мирного договора Баку и Ереваном в Брюсселе 14 мая является низкой, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, трансляция которого велась на YouTube. При этом он подчеркнул, что не отказывается от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Насколько вероятно, что в воскресенье с Азербайджаном будет подписан мирный договор? К сожалению, подобная вероятность очень низка, — сказал Пашинян.

В то же время премьер-министр Армении обвинил Баку в попытке военными действиями сорвать запланированные в Брюсселе и Кишиневе переговоры. Кроме того, Пашинян считает, что действиями в Сотке Баку ставит под сомнение фундаментальные договоренности, достигнутые в Праге и Сочи, относительно признания территориальной целостности друг друга.

Вопрос в том, если Азербайджан признает территориальную целостность Армении, то почему обстреливает суверенную территорию нашей страны? Тем более если по сочинским трехсторонним договоренностям стороны должны воздержаться от применения силы или угрозы применения силы, — заявил Пашинян.

Утром Министерство обороны Азербайджана сообщило о тяжелом ранении азербайджанского военного в голову в результате армянской провокации, позднее стало известно, что он умер. По версии ведомства, 10 мая в вечерние часы подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из различных видов стрелкового оружия. В Минобороны Армении отметили, что из-за обстрела азербайджанскими ВС с армянской стороны ранены четверо военных.

Минобороны Азербайджана подчеркнуло, что ответственность за возникшую напряженность в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении. При этом МИД Армении заявил, что Баку предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе.