Пашинян в обращении к народу проигнорировал тему своей отставки

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к гражданам страны. Он ответил на обвинения в свой адрес в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, однако проигнорировал тему своей отставки, на которой настаивают оппозиционные силы.

Глава армянского правительства отметил, что, пребывая на посту премьера, он пытался снять с Армении ярлык страны-оккупанта. По его словам, проделана значительная работа.

Отношение международного сообщества к вопросу Карабаха сформировалось не в этом году, это произошло за последние 25 лет. Ситуация рассматривалась как территориальный спор, и это стало проблемой, Армению начали воспринимать как страну-оккупанта. И за последние два с половиной года мы как раз пытались выйти из этого замкнутого круга, — заявил Пашинян в прямом эфире в Facebook.

Он сообщил, что в стране готовятся значительные реформы. По словам премьера, они будут осуществляться для того, чтобы власть оставалась у народа.

Мы ведём работу по реформированию судебной системы и закона о партиях. Цель не в том, чтобы я остался у власти, а чтобы народ остался у власти, — подчеркнул Пашинян.

Народ, между тем, продолжает требовать его отставки — оппозиция выступает против премьера после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Уже сообщалось, что оппоненты Пашиняна предложили кандидатуру бывшего премьер-министра страны и экс-главы Минобороны Вазгена Манукяна на замену Пашиняну. Ожидается, что в субботу 5 декабря в Ереване состоится очередной митинг.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что Азербайджан отреагировал на интервью главы МИД Армении Ары Айвазяна, который прокомментировал ситуацию в Карабахе. Баку призвал политика «вернуться в реальный мир».