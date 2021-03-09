Пашинян сообщил об увольнении начальника Генштаба

https://static.news.ru/photo/2db6bd4c-8162-11eb-84d3-96000091f725_660.jpg Оник Гаспарян Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что начальник Генштаба Оник Гаспарян уже считается уволенным с должности. По его словам, военный отправлен в отставку с 10 марта.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что указ об увольнении Гаспаряна президент страны Армен Саркисян не подписал в срок, при этом документ не был обжалован в Конституционном суде.

С 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона, — уточнил Пашинян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пашинян дважды предлагал президенту Армену Саркисяну уволить главу Генштаба, однако президент решил не подписывать соответствующие документы. При этом указ, согласно Конституции Армении, может вступить в законную силу автоматически.