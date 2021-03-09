Пашинян сообщил об увольнении начальника Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что начальник Генштаба Оник Гаспарян уже считается уволенным с должности. По его словам, военный отправлен в отставку с 10 марта.
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С 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона, — уточнил Пашинян.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Пашинян дважды предлагал президенту Армену Саркисяну уволить главу Генштаба, однако президент решил не подписывать соответствующие документы. При этом указ, согласно Конституции Армении, может вступить в законную силу автоматически.