16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Пашинян сообщил об увольнении начальника Генштаба

08:25, 10 марта 2021 47
Оник Гаспарян Оник Гаспарян Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что начальник Генштаба Оник Гаспарян уже считается уволенным с должности. По его словам, военный отправлен в отставку с 10 марта.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что указ об увольнении Гаспаряна президент страны Армен Саркисян не подписал в срок, при этом документ не был обжалован в Конституционном суде.

С 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона, — уточнил Пашинян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пашинян дважды предлагал президенту Армену Саркисяну уволить главу Генштаба, однако президент решил не подписывать соответствующие документы. При этом указ, согласно Конституции Армении, может вступить в законную силу автоматически.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео