Глава армянского Генштаба останется на посту ещё минимум на 8 дней

https://static.news.ru/photo/2700d5b2-7c00-11eb-95d1-96000091f725_660.jpg Оник Гаспарян Фото: mil.am

Начальник Генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян будет занимать свою должность ещё как минимум восемь дней. Об этом стало известно в среду, 3 марта.

Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян до истечения 8-дневного срока продолжает службу родине и народу, он является высшим военным должностным лицом в Вооружённых силах страны, — говорится в сообщении Генштаба.

Ранее в стране разгорелся очередной политический кризис. Это произошло после того, как премьер-министр Никол Пашинян, которого обвиняют в поражении в Нагорном Карабахе, заявил, что во всём виноваты купленные у России ракетные комплексы «Искандер», которые срабатывали лишь в 10% случаев.

Его высмеял замначальника Генштаба Армении, после чего был отправлен в отставку, а вслед за ним подать в отставку предложили и начальнику Генштаба. ВС Армении потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.

Пашинян дважды предлагал президенту Армену Саркисяну уволить главу Генштаба. Но президент решил не подписывать соответствующие документы. Однако указ, согласно Конституции Армении, может вступить в законную силу автоматически. Как объяснили юристы, это произойдёт не позднее 4 марта.

Накануне указанной даты представители армянского Генштаба заявили, что Гаспарян будет занимать свою должность ещё минимум восемь дней, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Саркисян обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить положения закона «О военной службе и статусе военнослужащего», регулирующие кадровые вопросы в ВС.