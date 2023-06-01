Пашинян: ситуация в Армении наносит удар по авторитету ОДКБ

Ситуация в Армении наносит удар по авторитету ОДКБ, заявил в интервью CNN Prima News премьер страны Никол Пашинян. Он подчеркнул, что реакция ОДКБ на азербайджанские действия в мае и ноябре 2021 года и сентябре 2022 года вызвали «разочарование в народе Армении». По его мнению, текущее положение дел будет иметь негативные последствия для самой организации.

Сегодня мы находимся в ситуации, когда есть разочарование деятельностью ОДКБ, поскольку существовала определенная уверенность, что ОДКБ является надежным механизмом обеспечения безопасности, — сказал Пашинян.

22 мая Пашинян сообщил, что Ереван может принять решение о выходе из ОДКБ, если сочтет ее недействующей. По его словам, если это произойдет, Армения сама будет решать вопросы в области безопасности.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у ОДКБ есть потенциал для роста и развития, невзирая на скептические заявления премьера Армении. По его словам, Москва продолжит обсуждать с Ереваном вопросы совместной деятельности в рамках ОДКБ.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что документ о развертывании миссии наблюдателей ОДКБ в Армении остался только в бумажном виде и не может быть реализован, хотя был полностью согласован на уровне внешнеполитических ведомств. Он отметил, что ОДКБ была готова помогать Армении, но в Ереване попросили отложить принятие документа. Министр также выразил уверенность, что при подтверждении уже установленных соглашений государству удалось бы добиться более стабильной ситуации.