Пашинян предложил отправить наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил отправить международных наблюдателей в регионы страны, которые граничат с Азербайджаном, сообщает ТАСС. По его мнению, это поможет получить достоверную информацию о происходящем в районах боестолкновений. Пашинян также призвал отодвинуть азербайджанские войска на исходные позиции.

Считаю, что отправка международной наблюдательной миссии в приграничную зону поможет международному сообществу получать прямую, а не опосредованную, информацию. Уверен, что Совбез ООН должен продолжить держать вопрос в центре внимания, — заявил Пашинян.

В ходе переговоров с президентом Франции Эманюэлем Макроном он подчеркнул, что вопрос о ситуации на армяно-азербайджанской границе должен находиться в центре внимания Совбеза ООН. Он также назвал спекуляцией заявления о том, что между Арменией и Азербайджаном не существует точных границ.

Спекулятивные заявления о том, что между Арменией и Азербайджаном нет точной границы, потому что она не демаркирована и не делимитирована, не имеют ничего общего с реальностью. Существовавшие административные границы между Советской Арменией и Советским Азербайджаном в первые месяцы существования двух стран стали государственными, поскольку и Армения, и Азербайджан ратифицировали соглашение от 8 декабря 1991 года о создании СНГ, — добавил Пашинян.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку всегда открыт к мирным инициативам и по-прежнему привержен к диалогу с Арменией и подписанию мирного договора. Он подчеркнул, что в последние два года инициатором всех мирных инициатив в регионе выступала именно его страна.