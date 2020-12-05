Пашинян призвал обменять пленных по формуле «всех на всех»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обмен военнопленными между республикой и Азербайджаном необходимо проводить по формуле «всех на всех».

По мнению главы кабмина, это касается и оказавшихся в плену в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе, и тех, кто был там до обострения ситуации. По словам чиновника, после 9 ноября Ереван вывез свыше 600 тел, более 500 — проходят процесс опознания. Предположительно, что это без вести пропавшие.

Все должны быть возвращены. Надо создать механизмы, что если в будущем станут известны новые имена, то в их обмене не было бы проблем, — заявил Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

Он также ответил на обвинения в свой адрес в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, однако проигнорировал тему своей отставки, на которой настаивают оппозиционные силы. Глава армянского правительства отметил, что, пребывая на посту премьера, он пытался снять с Армении ярлык страны-оккупанта.

Народ между тем продолжает требовать его отставки — оппозиция выступает против премьера после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Уже сообщалось, что оппоненты Пашиняна предложили кандидатуру бывшего премьер-министра страны и экс-главы Минобороны Вазгена Манукяна на замену Пашиняну. Ожидается, что в субботу, 5 декабря, в Ереване состоится очередной митинг.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что Азербайджан отреагировал на интервью главы МИД Армении Ары Айвазяна, который прокомментировал ситуацию в Карабахе. Баку призвал политика «вернуться в реальный мир».