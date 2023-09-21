Пашинян призвал не закрывать глаза на упущения российских миротворцев

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Ереван не пытается возложить ответственность за происходящее на Россию, однако закрывать глаза на упущения миротворцев РФ также не стоит, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении. Он напомнил гражданам, что российский миротворческий контингент не предотвратил начало антитеррористических мероприятий Азербайджана, передает «Sputnik Армения».

Пашинян также задался вопросом, почему посреднические усилия начались только после старта военных действий. Кроме того, премьер-министр напомнил о случае в 2021 году, когда азербайджанский снайпер убил фермера, находящегося на одном тракторе с миротворцем.

В настоящий момент российский контингент продолжает оставаться в Карабахе, добавил он. Основной их задачей по-прежнему является обеспечение безопасности населения региона.