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Пашинян поблагодарил за поддержку Армении Путина и Мишустина

03:23, 21 июня 2021
Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

И. о. премьера Армении Никол Пашинян, чья  партия «Гражданский договор» лидирует на парламентских выборах в стране, поблагодарил руководство РФ за поддержку. В своём выступлении, которое транслировалось в Facebook, политик подчеркнул, что поддержка была оказана не его команде, а Армении.

Я благодарю Российскую Федерацию — президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина — за поддержку, оказанную за это время Армении и армянскому народу, — отметил он.

Пашинян поблагодарил и иностранных партнёров. Сначала назвал США, затем Францию. Слова благодарности также прозвучали в адрес ЕС, Ирана, Грузии, стран ОДКБ и ЕАЭС.

Ранее стало известно, что армянский народ в течение трёх лет осуществил вторую, на этот раз «стальную» революцию. Об этом заявил и. о. премьера Армении Никол Пашинян. Он добавил, что «на этих выборах неизбежно победит гражданин».

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