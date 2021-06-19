Пашинян поблагодарил за поддержку Армении Путина и Мишустина

И. о. премьера Армении Никол Пашинян, чья партия «Гражданский договор» лидирует на парламентских выборах в стране, поблагодарил руководство РФ за поддержку. В своём выступлении, которое транслировалось в Facebook, политик подчеркнул, что поддержка была оказана не его команде, а Армении.
Я благодарю Российскую Федерацию — президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина — за поддержку, оказанную за это время Армении и армянскому народу, — отметил он.
Пашинян поблагодарил и иностранных партнёров. Сначала назвал США, затем Францию. Слова благодарности также прозвучали в адрес ЕС, Ирана, Грузии, стран ОДКБ и ЕАЭС.
Ранее стало известно, что армянский народ в течение трёх лет осуществил вторую, на этот раз «стальную» революцию. Об этом заявил и. о. премьера Армении Никол Пашинян. Он добавил, что «на этих выборах неизбежно победит гражданин».