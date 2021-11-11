Пашинян ответил на условия Баку для пропуска машин по трассе Горис — Капан

Азербайджан потребовал от Армении предоставить через свою территорию коридор для связи с Нахичеванью в обмен на беспрепятственный пропуск армянских машин по участку «Эйвазли» на дороге Горис — Капан. Это условие является неприемлемым для Еревана. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, слова которого приводит ТАСС.

Как отметил премьер Армении, Ереван получил от Баку неофициальное оповещение о том, что с 11 ноября азербайджанская сторона собирается проводить таможенный и паспортный контроль для граждан Армении на участке «Эйвазли».

После получения оповещения мы направляем наших граждан проходить по участку Капан — Агвани — Татев. Было возможно провести переговоры для того, чтобы на этом участке не было контроля, но ценой этого была бы коридорная логика, что неприемлемо для нас, — сказал Пашинян.

Он добавил, что Армения готова открыть все региональные коммуникации «без контекста экстерриториальности». Пашинян подчеркнул, что республика продолжает придерживаться положений заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Ранее сторонники армянской оппозиции, протестующие против установления азербайджанских таможенных пунктов на дороге Горис-Капан, попытались ворваться в здание правительства. Полицейские приняли меры, чтобы оттеснить демонстрантов, в результате чего произошла потасовка между ними и митингующими.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

По итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана под контроль Баку перешли семь прилегающих к Карабаху районов, кроме Лачинского коридора. Участки Кармракар — Шурнух и Горис — Воротан межгосударственной дороги, связывающей Армению с Ираном, также перешли Азербайджану, но там был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.