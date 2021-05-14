Пашинян обратился к Путину с просьбой о военной помощи

https://static.news.ru/photo/ec10928a-b4cb-11eb-959a-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

Политик отметил , что французский лидер Эммануэль Макрон заявил о готовности оказать содействие по разрешению ситуации по Сюникской области.

Ранее Пашинян официально обратился к председателю совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), президенту Таджикистана Эмомали Рахмону из-за ситуации в Сюнике. Исполняющий обязанности вице-премьера страны Тигран Авинян заявил, что Ереваном было направлено в ОДКБ обращение по этому вопросу. Его должны рассмотреть в трёхдневный срок.

По словам Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу и углубились на 3,5 километра на территорию, прилегающую к озеру Севлич Сюника. В Баку пояснили, что азербайджанские пограничники дислоцируются на позициях в приграничных местах Лачинского и Кяльбаджарского районов и действуют согласно трёхстороннему заявлению по Нагорному Карабаху.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провёл переговоры с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером. Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, а также обсудили, что для снижения напряжённости следует использовать путь дипломатии и переговоров. Такой же точки зрения придерживается глава МИД России Сергей Лавров.