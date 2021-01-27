Пашинян назвал условие посещения РФ гражданами Армении с 1 февраля

https://static.news.ru/photo/aab09d08-6084-11eb-abf3-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Минздрава страны Анаит Аванесян во время заседания кабмина объяснили, как граждане республики смогут попасть в РФ с 1 февраля 2021 года.

Представители стран — участниц ЕАЭС, посещающие РФ с 1 февраля по 1 марта включительно из Армении и Белоруссии, смогут пересечь границу РФ воздушным путём при наличии отрицательного результата теста на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Документ можно предъявить с помощью мобильного приложения.

Стартует программа «Путешествую без COVID-19», по которой кабмины Армении и РФ приняли соответствующее решение. Суть проекта в том, что при наличии отрицательного теста на коронавирус граждане [Армении] смогут выезжать в РФ, в направлении конкретных аэропортов, — отметил Пашинян.

Эта программа пока пилотная — до 1 марта. Но на практике она должна работать дольше. ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Кроме того, вице-премьер республики Мгер Григорян в ближайшие дни встретится с коллегами из РФ и Азербайджана. Об этом сообщили в офисе замглавы правительства Армении. Стороны намерены договориться о создании транспортного коридора на Южном Кавказе. Восстановление дорог было одним из условий прекращения огня в Нагорном Карабахе. С российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с азербайджанской — Шахин Мустафаев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дипломатический паспорт премьер-министра Армении Никола Пашиняна был похищен людьми, которые 10 ноября 2020 года ворвались в здание правительства. Об этом рассказала пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.