Пашинян назвал переговоры ОДКБ искренними и позитивными

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Никол Пашинян на заседании СКБ ОДКБ

Обсуждения на саммите ОДКБ были открытыми, искренними и положительными, несмотря на неподписание декларации и заявления по оказанию помощи Армении, заявил на заседании правительства премьер-министр страны Никол Пашинян, слова которого приводит Sputnik Армения. Он выразил надежду, что эти документы будут подписаны после соответствующей доработки.

Считаю положительным обсуждение и считаю положительными переговоры в двустороннем формате с Россией, — сказал Пашинян.

23 ноября в Ереване состоялся саммит лидеров стран ОДКБ, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и Пашинян. Лидеры стран обсуждали вопрос о продлении миротворческой миссии в Армении, а также судьбу мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По его итогам Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Премьер Армении заявил, что документы недостаточно доработаны, и он не готов их подписать в таком виде. Он подчеркнул, что Ереван ждет от ОДКБ политической оценки действий Азербайджана против Армении. По его словам, это важно как с моральной точки зрения, так и с точки зрения восстановления территориальной целостности страны.