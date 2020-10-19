Пашинян готов приехать в Москву на переговоры с Алиевым

https://static.news.ru/photo/1a4015f8-1216-11eb-8f9a-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность посетить Москву для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.

По его словам, решение конфликта должно опираться на компромисс, передаёт ТАСС.

Нагорнокарабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путём, это наша позиция, — подчеркнул он, отметив, что готов лично встретиться и поговорить с другой стороной.

Политик отметил, что Ереван готов бороться до конца, если соглашения достичь не удастся.

17 октября Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии в Карабахе. Оно вступило в силу с 00:00 18 октября, однако вскоре было нарушено. Это вызвало осуждение в ЕС. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно прекратить атаки на мирных жителей.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.