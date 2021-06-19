Партия Пашиняна выиграла электронное голосование

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» по итогам электронного голосования на парламентских выборах показала лучший результат. Об этом рассказали в ЦИК Армении.
Электронно голосовали находящиеся за границей армянские дипломаты, военные, представители страны в международных организациях и члены их семей.
Ранее стало известно, что явка на досрочных выборах в парламент Армении на момент закрытия избирательных участков составила 49,4%. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК республики. Всего в голосовании приняли участие 1 281 174 человека.