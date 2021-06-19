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Партия Пашиняна выиграла электронное голосование

22:37, 20 июня 2021
Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» по итогам электронного голосования на парламентских выборах показала лучший результат. Об этом рассказали в ЦИК Армении.

Регистрировались для участия в электронном голосовании 650 избирателей, проголосовали 500. Партии «Гражданский договор» достались 163 голоса, блоку экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 135.

Электронно голосовали находящиеся за границей армянские дипломаты, военные, представители страны в международных организациях и члены их семей.

Ранее стало известно, что явка на досрочных выборах в парламент Армении на момент закрытия избирательных участков составила 49,4%. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК республики. Всего в голосовании приняли участие 1 281 174 человека.

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