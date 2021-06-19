Партия Пашиняна выиграла электронное голосование

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Явка на досрочных выборах в парламент Армении на момент закрытия избирательных участков составила 49,4%. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК республики.

Всего в голосовании приняли участие 1 281 174 человека. Глава Центризбиркома Тигран Мукучян сообщил журналистам, что внеочередные парламентские выборы в Армении в основном прошли в соответствии с законодательством страны. Парламентские...