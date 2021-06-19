Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении по данным с 21,7% участков

Партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна после обработки бюллетеней с 437 участков из 2008 (21,7%) набирает 59,49% голосов. За блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» проголосовали 18,14% избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК республики.
Избирательный барьер пока
Ранее стало известно, что партия «Гражданский договор» по итогам электронного голосования на парламентских выборах показала лучший результат. На выборах проголосовали 500 человек, партии «Гражданский договор» достались 163 голоса, блоку «Армения» — 135.