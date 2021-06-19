Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении по данным с 21,7% участков

https://static.news.ru/photo/f739ad10-d210-11eb-a5b1-96000091f725_660.jpg Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна после обработки бюллетеней с 437 участков из 2008 (21,7%) набирает 59,49% голосов. За блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» проголосовали 18,14% избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК республики.

Избирательный барьер пока преодолевают только эти две политические силы. Он составляет 5% для партий и 7% — для блоков. Так, у блока экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею» пока 5,63% голосов, а партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна набирает 4,78%.

Ранее стало известно, что партия «Гражданский договор» по итогам электронного голосования на парламентских выборах показала лучший результат. На выборах проголосовали 500 человек, партии «Гражданский договор» достались 163 голоса, блоку «Армения» — 135.