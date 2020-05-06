Дискуссии вокруг парада Победы 9 мая, который планирует провести в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко, не утихают, а критика в адрес лидера республики лишь усиливается. На этом фоне оппозиционные белорусские политики пытаются консолидировать вокруг себя единомышленников, призывая население к различным формам протеста. Вопрос в том, насколько перспективны эти попытки.

Решение Лукашенко провести традиционный военный парад, невзирая на эпидемию коронавируса в Белоруссии, вызвало недовольство как за рубежом, так и внутри страны. Впрочем, рядовые граждане не спешат выразить протест против действий власти: Минск за последние годы многое сделал для пресечения таких попыток. Кроме того, вся лукашенковская стратегия борьбы (если о таковой можно говорить) с COVID-19 убедительно доказала, что белорусский лидер принципиально занижает значимость угрозы. Потому его желание устроить парад не выглядит таким уж шокирующим на фоне прошлых заявлений, уже разошедшихся на цитаты.

Тем не менее белорусская оппозиция предпринимает робкие попытки расшевелить общество и сподвигнуть людей на массовые выступления. Так, например, лидер партии «Народная грамада» Николай Статкевич считает, что в условиях отсутствия запрета на массовые собрания нужно выходить на улицу в защитных масках и протестовать.

Не остаются в стороне и другие оппозиционеры. Председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич призвал бойкотировать парад 9 мая. В свою очередь сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец призвал к бойкоту президентских выборов, назначенных на лето этого года. Более того, по его мнению, такого рода шаги могут перерасти в общенациональную забастовку, которая ослабит правящий режим.

Северинец особо отмечает, что одна из опор Лукашенко — силовики, на зарплаты которым остаётся всё меньше денег. И по мнению оппозиционера, без их поддержки президент будет уязвим. Такого рода прогнозы, впрочем, выглядят не слишком обоснованными: Минск уже заявил о поиске займов за рубежом на сумму более $2 млрд. Не стоит сомневаться в том, что часть этих денег будет направлена именно на укрепление силового аппарата. Кроме того, сам парад обойдётся недёшево, а значит, у Лукашенко деньги всё же есть.

С тем, что надежды оппозиции на народные выступления и, как следствие, ослабление режима неоправданны, согласен и белорусский политолог Павел Усов. Он отметил в беседе с NEWS.ru, что противники Лукашенко в республике не представляют собой единый лагерь, не пользуются поддержкой среди населения и не составляют конкурентоспособную силу.

Белорусская партийная оппозиция разрушена до основания. Фактически кроме названий организаций и десятка людей из руководящего состава партий ничего не осталось. Они не являются реальными игроками в политическом пространстве, их влияние на общество, мобилизационные способности равны нулю, а действия носят имитационный характер. Один из последних примеров — так называемые праймериз, кампания по выдвижению единого кандидата от пяти политических партий. На данный период её реализация не выдерживает никакой критики. Претенденты на роль кандидата не только не в состоянии продемонстрировать широкую поддержку со стороны граждан, но и находятся в постоянной взаимной конфронтации. И рост недовольства действиями Лукашенко в таких условиях не трансформируется в поддержку для оппозиции. Павел Усов белорусский политолог белорусский политолог

При этом, подчёркивает эксперт, гражданское сообщество в Белоруссии понимает абсурдность и неадекватность действий власти в борьбе с эпидемией и пытается пробудить у населения волю к неподчинению. Неучастие в параде или в выборах могло бы, по крайней мере, продемонстрировать руководству республики неэффективность деятельности его аппарата. Но тот факт, что власти успешно манипулируют статистикой по числу заболевших и умерших от коронавируса, а также навязывают свои необоснованные решения, пока доказывает обратное.

На данный момент нет признаков внутреннего распада государственных структур. Пока что иррационализм власти торжествует, и успешно проведённый парад 9 мая только подчеркнёт непоколебимое господство Лукашенко, — заключает Усов.

Сам белорусский президент уже пригласил иностранных лидеров — не лично каждого, а в целом — посетить Минск 9 мая. Официально пока никто не согласился. Однако для Лукашенко отсутствие высокопоставленных персон из-за рубежа едва ли будет иметь серьёзное значение: сейчас он активно работает на внутреннюю аудиторию, рассчитывая триумфально пойти на шестой президентский срок уже летом. Потому, очевидно, и вынужден повышать ставки, ведь любой шаг назад, например введение карантинных мер, давно рекомендованных международным сообществом, станет с его стороны проявлением слабости.