Оживление голема

Первая миротворческая миссия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) свернулась так же стремительно, как началась — в понедельник, 17 января, последний военно-транспортный самолет с десантниками приземлился на аэродроме «Чкаловский». При этом каждая из сторон добилась заявленных целей: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев укрепил внешнюю легитимность, ОДКБ может поставить галочку о первой не учебной, а реальной операции, а Россия — оценить сплоченность своих союзников и сделать выводы. А вот замахиваться на большее, например, новые аналогичные операции или расширение организации, пока вряд ли стоит.
Больше не учения
Самолеты с российскими, белорусскими, армянскими и таджикскими военными уже приземлились дома, а киргизские выехали по земле. Миротворческая миссия ОДКБ, которую некоторые называли событием, открывающим новую эпоху на постсоветском пространстве, а некоторые — попыткой нарушить суверенитет Казахстана, завершена. Сразу после ввода войск 6 января, и российские, и местные официальные лица намекали, что миссия продлится недолго — от двух недель до месяца. Но мало кто ожидал, что все обойдется еще быстрее.
Как именно родилось решение о вводе сил ОДКБ и кто первый озвучил эту идею коллегам, мы вряд ли узнаем доподлинно. Зато хорошо известно, что неугомонный белорусский лидер Лукашенко
Хотя у многих оппозиционеров во всех странах постсоветского пространства это решение вызвало ассоциации с подавлением Пражской весны в 1968 году, корректнее вспомнить куда более близкий пример — Белоруссию летом 2020 года. Тогда уже упомянутый Александр Лукашенко тоже говорил, что он, как избранный президент, может попросить
Сценарий, при котором российские, казахские и армянские силовики (война в Карабахе на тот момент еще не началась, а память о том, что Пашинян сам пришел во власть через уличные протесты была свежа) вместе с белорусскими коллегами заталкивают в автозаки противников Александра Лукашенко, был бы максимально нежелательным для имиджа всех этих стран. Получается, что созданная как оборонительный блок, ОДКБ показала бы себя как инструмент сохранения власти непопулярного автократа любой ценой.
Между тем, с каждой упущенной возможностью отреагировать на реальный вызов, ОДКБ все сильнее укрепляла имидж сугубо формальной,
Так себе союзники
Если рассматривать первую операцию ОДКБ как имиджевый проект, то было бы лучше, если бы воевать пришлось против внешней угрозы, которую нельзя назвать надуманной. Например, отразить вторжение реальных боевиков «Аль-Каиды»* и «Исламского государства»* в какой-нибудь приграничный таджикский район. Но такой случай не представился — и это хорошо.
Но с другой стороны, проведенную в Казахстане операцию сложно представить как подвиг. Скорее всего, для самих военных эта поездка мало отличалась от недавних
При этом некоторые эксперты считают, что алгоритм действий миротворцев в Казахстане следует принять за образец и прописать в уставных документах организации. Мол, в случае возникшей нестабильности, ОДКБ и должно просто защищать критические объекты инфраструктуры (зачастую, построенные еще в советское время), чтобы несознательность современных политиков и управлямой ими толпы их не уничтожила.
Операция стала еще и проверкой блока на сплоченность. Внешним игрокам по сути предложили поучаствовать во
При этом в расположенном всего в нескольких часах езды от Алматы Бишкеке изначально воспринимали идею ввода войск в Казахстан не слишком тепло. Принять решение об отправке скромного контингента в 150 человек удалось только со второго раза — в первый день в парламенте просто не собрался кворум, что вряд ли можно назвать случайностью. Призывать население с пониманием отнестись к решению
Немалое недовольство ощущалось и в Армении, хотя там его деликатно не показывали. Причина проста — как тюркская страна, Казахстан много говорил о дружбе с заклятыми врагами Еревана — Турцией и Азербайджаном. А буквально два месяца Токаев
К тому же решение Токаева пригласить силы ОДКБ весьма резко
Не к чему придраться
Хотя в огромный Казахстан были отправлены
С самого начала пребывания российских миротворцев в Карабахе, об их действиях говорилось публично. Пресс-служба миссии завела
А вот о действиях контингента ОДКБ в Казахстане, как было сказано выше, неизвестно ни плохого, ни хорошего. Но именно этот информационный вакуум создал ситуацию, когда поводов для критики миссии нет. Кроме максимально общих: что она не имела реальных оснований с точки зрения безопасности, зато служила вполне ясным политическим сигналом.
Сделай то же самое Лукашенко — ему тут же предъявили бы крайне сомнительную победу на выборах и обвинили в узурпации власти. А легитимность Токаева не может оспорить даже США, и единственное, что им остается —
В сохранении этой легитимности — главная выгода президента Казахстана от прошедшей операции. Он заручился зримой поддержкой как минимум пяти соседних стран, включая Россию. Поэтому цели миссии можно даже назвать психологическими и дипломатическими, а не военными. К тому же, пригласив силы ОДКБ, Токаев сразу же успокоил Москву, что геополитический курс останется неизменным. Тем более что
Скептики, конечно, скажут, что Россия потребует за это кусок казахстанского суверенитета или другие важные
Но у Москвы нет особенных поводов действовать столь резко. Хотя бы потому, что это нивелирует образцовость прошедшей операции, которую можно продавать и внутренней, и внешней аудитории. При этом, несмотря на звучащие в пропаганде опасения, что Казахстан может начать серьезно сближаться с Анкарой или того хуже — Вашингтоном, на самом деле правительство Токаева просто не может стать антироссийским — как не смогло правительство Пашиняна. К тому же после ухода США из Афганистана сфер для взаимодействия с республиками Центральной Азии у Вашингтона меньше —
ОДКБ может поставить галочку о первой настоящей операции — к тому же одобренной всего за одну ночь, что позволяет парировать прежние обвинения организации в медлительности. А не оправдавшиеся опасения, что русские войска приходят надолго превратятся в колкий аргумент для любых критиков: «Они не разбираются в ситуации, им лишь бы покричать». И, справедливости ради, стоит сказать, что после 5 января, когда Алматы захватили неизвестные вооруженные люди, сравнения с Пражской весной действительно были не совсем уместны. Привычная концепция «восставший народ против жестокого тирана» слишком упрощает то, что произошло в Казахстане — и арест главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова подтверждает это, как и
Новая воинственность
Использует ли ОДКБ возникший импульс и новый имидж для новых миссий, сказать сложно — в шести странах, входящих в блок, не так много возможностей для этого.
Можно сразу исключить применение ОДКБ в двух тлеющих конфликтах: армяно-азербайджанском и киргизо-таджикском. Потому что со всеми четырьмя странами, которые в них задействованы, у Москвы выстроены доверительные отношения, которые не хочется разрушать. Если Ильхам Алиев действительно где-то перегнет палку в давлении на Ереван — ему проще позвонить и уговорить так не делать, чем перебрасывать на границу союзные войска, тем самым показывая, что Армения — обиженный друг, а Азербайджан — нарушитель спокойствия.
Едва ли помощь ОДКБ может реально потребоваться Белоруссии — уличные протесты там давно подавлены, а силовики — полностью подконтрольны Александру Лукашенко.
Поэтому единственной страной, где вероятность повторения казахстанского сценария присутствует, но все равно невелика — это Таджикистан. Тем более что сам президент Рахмон, выступая на онлайн-саммите подчеркивал, что его страна — это стратегически важный рубеж. По его словам, в соседнем Афганистане, несмотря на обещания талибов бороться с терроризмом, растет влияние местного филиала «Исламского государства»* — «Вилаят Хорасан»*, которые насчитывают 6 тыс. бойцов, которые тренируются в 40 лагерях.
Но представить, что они нападут на Таджикистан просто так — сложно. Сначала в стране должна начаться нестабильность — и опять же внутриэлитный конфликт. Что теоретически возможно, учитывая что в ближайший годы ожидается транзит власти от Эмомали Рахмона к его сыну Рустаму. А может быть иметь место и попытка сепаратизма — недавние
Но судя по всему, казахстанский прецедент попытаются использовать в других целях. Отметив успех прошедшей миссии, в экспертных и политических кругах тут же говорили о возможности вернуть в блок Узбекистан. Буквально в октябре, во время президентских выборов глава МИД этой страны Абдулазиз Камилов
Даже если Узбекистан не вернется в блок, а лишь подпишет какое-нибудь декоративное соглашение о партнерстве, в Москве это обязательно интерпретируют как большую победу. А может быть, парламент Узбекистана сделают наблюдателем при блоке — такую возможность как раз
Короткий вывод, который можно сделать из первой неучебной операции ОДКБ — что по сигналу из Москвы этот институт может работать оперативно, как и требуется в условиях реальной угрозы. Военно-транспортная авиация стран-союзниц (часто с решающей поддержкой России) может за сутки перебросить несколько тысяч человек в нужную точку, что тоже было сделано без подготовки. Если бы на месте пришлось воевать против другой армии, можно было бы проверить еще и слаженность командования — но к счастью, обошлось без этого.
Выходит, что единственные уязвимости ОДКБ — политические, и они не критичны. Теоретически недовольство в одной из стран из-за участия в какой-нибудь авантюре целым блоком, представить можно. Но решения в ОДКБ принимаются только лидеры, а все лидеры в блоке крепко держат власть в своих руках. Если еще недавно из шести стран парламентскими республиками были две — Киргизия и Армения, то теперь осталась одна, а вскоре может не остаться ни одной — потому что армянскую конституцию
К тому же обманываться, что ОДКБ — это блок равных союзников, не стоит. Эта организация всегда была зонтиком для целей России, и если кто и мог в чем-то возразить Москве — то это как раз Казахстан, лидер которого теперь в долгу за свое спасение.
Называть случай Казахстана каким-то историческим укреплением позиций России на постсоветском пространстве не стоит — эти позиции и были сильны, и при случае Москва может решительно действовать и без союзников. Но если все-таки получается их привлечь, эффект получается лучше с международно-правовой и дипломатической точек зрения. Шесть стран, некоторые из которых имеют весьма неплохие отношения с Западом, сложнее обвинить незаконной интервенции. Тем более если дело происходит территории одной из них и с приглашения признанного правительства.
Но с другой стороны, созданный Казахстаном прецедент можно счесть и опасным. Если отбросить маловероятные сценарии, при которых противником на поле боя оказываются Турция, Китай или НАТО, то получается, что ОДКБ — это инструмент для борьбы с террористами, которые на просторах постсоветского пространства могут быть как настоящими, так и назначенными.
Кирилл Кривошеев, корреспондент газеты «Коммерсантъ»
* — «Аль-Каида», «Исламское государство», «Исламское государство» — «Вилаят Хорасан» — организации признаны в России террористическими, деятельность запрещена.