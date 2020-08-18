Отказавшийся подписать протокол член избиркома Белоруссии найден мёртвым

https://static.news.ru/photo/b5933f4c-e176-11ea-879e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белоруссии обнаружено тело члена избирательной комиссии 29-летнего Константина Шишмакова. Его достали из реки Неман через три дня после исчезновения. Во время работы на выборах президента страны мужчина отказался подписать протокол голосования.

Отец мужчины Андрей Шишмаков рассказал журналистам портала TUT.BY, что вместе с его сыном подписывать протокол отказался «ещё один парень», но якобы за них расписались другие люди. После этого Константин позвонил жене и сообщил о происходящем. После окончания работы на участке его вместе с другим мужчиной предложили подвести, однако молодые люди отказались.

Нам нечего стыдиться, мы пойдем сами, — передал слова сына Андрей Шишмаков журналистам.

Член избиркома перестал выходить на связь 15 августа. Через три дня он позвонил жене и сообщил, что не сможет продолжать работу в нынешнем месте.

Я здесь работать больше не буду, еду домой, — сказал Константина Шишмаков.

Мужчина занимал должность директора Волковысского военно-исторического музея. Позже он был найден мёртвым. Причины смерти уточняются.

По данным белорусских СМИ, мужчина мог совершить самоубийство. Его смерть не носит криминальный характер. При этом официального комментария от СК Белоруссии пока не поступало.

NEWS.ru писал, что белорусские журналисты назвали число пропавших без вести участников протеста.