Основные силы российских миротворцев подготовились к вылету в Казахстан

К вылету в Казахстан подготовились основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ, заявили в Министерстве обороны РФ. Военные вылетят с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях. Об этом сообщает ТАСС.

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ осуществляют погрузку на самолёты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения, — заявили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны добавили, что подразделения российских миротворцев ОДКБ, которые ранее прибыли в Казахстан, уже приступили к выполнению задач и обеспечению приёма основных сил миротворческого контингента. Секретарь ОДКБ ранее сообщил, что силы миротворцев будут находится в Казахстане столько, сколько потребуется властям республики.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у Вашингтона есть вопросы относительно законности запроса Казахстана о развёртывании сил ОДКБ. Она отметила, что Белый дом внимательно следит за ситуацией. При этом пресс-секретарь Белого дома призвала силы ОДКБ соблюдать обязательства в области прав человека в республике.