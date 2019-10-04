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Журналист Георгий Габуния, нецензурно выражавшийся в адрес президента России Владимира Путина, вызван в Генеральную прокуратуру Грузии.

В пресс-службе ведомства сообщили, что Габуния должен дать показания по делу о хищении денежных средств «Рустави-2».

Накануне по этому делу были допрошены бывший шеф информационной службы телеканала Георгий Лаперашвили и бывший телеведущий Заал Удумашвили.

Габуния 7 июля в своей авторской программе P.S. обматерил Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили. При этом российский президент высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении грузинского журналиста, а также выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии.

Ранее News.ru писал о том, что бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» Николоз Гварамия был уволен 18 июля, сразу после смены владельцев «Рустави 2». Тогда стражи порядка обвинили его в финансовых махинациях, из-за которых «Рустави 2» недополучила 6 млн 764 тыс. лари ($2,38 млн). 11 августа Тбилисский городской суд отпустил Гварамию под залог в 40 тысяч лари (около $14 тысяч).