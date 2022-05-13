Оппозиция в Ереване перекрыла входы в правительственное здание Сторонники оппозиции в Ереване заблокировали входы в здание, где находится ряд министерств

Фото Александр Патрин/ТАСС

В Ереване сторонники оппозиции в ходе манифестации заблокировали входы в здание, где размещаются несколько министерств Армении, пишет RT. Сообщается, что акция проходит по призыву вице-спикера парламента Ишхана Сагателяна. Накануне, 11 мая, армянские оппозиционеры устроили масштабный митинг на улицах Еревана. В центре города собрались сотни человек.

Этим мы показываем, что у Никола нет власти в стране, — заявил Сагателян.

С начала мая Армения столкнулась с новым витком уличных протестов, участники которых требуют от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последнее время усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.

В Кремле, в свою очередь, назвали оппозиционные митинги в Армении внутренним делом республики. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва заинтересована в стабилизации ситуации на территории страны в связи с тем, что Армения — партнёр РФ.