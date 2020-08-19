Оппозиция призвала власти Белоруссии немедленно начать переговоры

https://static.news.ru/photo/14f79b18-e23f-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Координационный совет белорусской оппозиции призвал администрацию немедленно начать переговоры.

Оппозиционеры отметили, что не ставят своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса республики. Они требуют проведения новых выборов с новым составом всех комиссий, включая ЦИК.

Координационный совет считает, что единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов. Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь, — говорится в резолюции, принятой советом по итогам первого заседания.

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. После обнародования предварительных результатов в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что всё это — часть зарубежного плана по дестабилизации ситуации в стране и попытка совершить «цветную» революцию по западным методичкам.

19 августа главы государств и правительств 27 стран ЕС собрались на экстренный саммит из-за ситуации в Белоруссии. Мероприятие было созвано по инициативе Польши и Литвы, оно проходит в видеоформате. Ожидается, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель сделают заявления по итогам встречи.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров стран Европы не признавать результаты президентских выборов в республике. Она считает, что голосование было сфальсифицированным. В новом видео Тихановская на английском языке обратилась к лидерам ЕС, писал NEWS.ru.