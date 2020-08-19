Оппозиция Белоруссии выступила за максимально добрые отношения с Россией

https://static.news.ru/photo/c56c2b02-e24a-11ea-b90b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Координационный совет белорусской оппозиции стремится к глубокому и доброму взаимодействию с Москвой. Об этом заявил член совета, экс-министр культуры Павел Латушко.

Он пояснил, что оппозицию постоянно пытаются обвинить в наличии у её сторонников некой программы, подразумевающей полный разрыв или ограничения отношений с Российской Федерацией.

Это абсолютная глупость. Это не соответствует действительности. Такой программы не существовало, и никогда не обсуждалось, и не стоит в перспективе для обсуждения. Мы не рассматриваем вообще внешнеполитические приоритеты нашей страны. Они есть, и мы исходим из тех, которые существуют на сегодняшний день: максимально добрые, глубокие отношения с РФ, потому что последний политик в Белоруссии будет тот, который предложит построить стену между Белоруссией и Россией. Россия — это первый рынок по экспорту белорусской продукции, около 50%, — цитирует Латушко РИА Новости.

Однако Латушко обратил внимание и на то, что Белоруссия исторически является частью европейской цивилизации, и «мы заинтересованы иметь хорошие отношения и с ЕС, потому что это второй рынок, это новые технологии».

После выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко, страну захлестнули акции протеста. Несогласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

19 августа главы государств и правительств 27 стран ЕС собрались на экстренный саммит из-за ситуации в Белоруссии. Мероприятие было созвано по инициативе Польши и Литвы, оно проходит в видеоформате. В этот же день сторонники белорусской оппозиции, проживающие в Бельгии, устроили акцию протеста против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мероприятие прошло перед зданием Европейской комиссии.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров стран Европы не признавать результаты президентских выборов в республике. Она считает, что голосование было сфальсифицированным. В новом видео Тихановская на английском языке обратилась к лидерам ЕС. В среду оппозиция призвала власти Белоруссии немедленно начать переговоры, а глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов».

Как писал NEWS.ru, ранее координационный совет назвал цели белорусской оппозиции.