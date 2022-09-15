Оперативная группа штаба ОДКБ прибыла в Армению Минобороны Армении: оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ прибыла в страну

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В Армению прибыла оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Она будет выполнять мониторинговую миссию на границе с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

Вечером 15 сентября в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Армению для выполнения мониторинговой миссии прибыла оперативная группа Объединенного штаба Организации во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым, — говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что в тот же день генерал-полковника Сидорова принял министр обороны Сурен Папикян, который ознакомил его с вопросами, связанными с предстоящим мониторингом. В ближайшие дни группа проведет необходимую работу в генеральном штабе ВС Армении и в районах боевых действий.

Ранее сообщалось, что передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности, возглавляемая генерал-полковником Анатолием Сидоровым, отправится в Армению 15 сентября. Генеральный секретарь организации Станислав Зась посетит Армению на следующей неделе.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. На следующий день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона в ходе боевых действий потеряла убитыми 105 человек.