ОДКБ подтвердила дату отправки миссии в Армению Группа миссии ОДКБ отправится в Армению 15 сентября

Фото: odkb-csto.org

Заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна

Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности, возглавляемая генерал-полковником Анатолием Сидоровым, отправится в Армению 15 сентября. Представители ОДКБ добавили, что генеральный секретарь организации Станислав Зась посетит Армению на следующей неделе.

Отмечается, что ОДКБ приступила к реализации договоренностей от 13 сентября 2022 года о направлении миссии в Армению для оценки ситуации в отдельных районах на армяно-азербайджанской границе.

Передовая группа миссии во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября. <...> В состав миссии войдут представители государств — членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками Секретариата Организации и военнослужащими Объединенного штаба ОДКБ, — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня днем указывал, что миссия ОДКБ не прибыла в Армению, ее еще предстоит сформировать. Он добавил, что миссия по итогам поездки на границу представит доклад, который будет рассмотрен главами государств.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. На следующий день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона в ходе боевых действий потеряла убитыми 105 человек.