Песков рассказал о миссии ОДКБ в Армении Песков: миссия ОДКБ пока не прибыла в Армению, ее предстоит сформировать

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Миротворческие силы стран ОДКБ

Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с генсеком Станиславом Засем пока не прибыла в Армению, ее еще предстоит сформировать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что напряженность на армяно-азербайджанской границе по-прежнему сохраняется.

Все-таки решение только вчера поздно вечером было принято. Она (миссия. — NEWS.ru) же еще должна быть сформирована, и нужно долететь, доехать, — сказал Песков.

Он добавил, что миссия по итогам поездки на границу представит доклад главам государств, который будет рассмотрен.

13 сентября был созван экстренный онлайн-саммит ОДКБ по запросу Еревана из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. По его итогу было принято решение отправить в зону конфликта миссию для оценки ситуации.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. В министерстве также сообщили, что в результате обострения конфликта есть потери среди личного состава.