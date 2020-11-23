ООН создаст миссию для разминирования в Карабахе

https://static.news.ru/photo/3412571e-2dca-11eb-bc82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Xinhua/Global Look Press

Служба Организации объединённых наций (ООН) по разминированию (UNMAS) вместе с другими подразделениями работает над развёртыванием миссии в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал представитель департамента операции ООН по поддержанию мира.

Служба ООН по разминированию (UNMAS) в координации с другими подразделениями ООН и группой на месте работает над экстренным развёртыванием в контексте оказания помощи со стороны ООН, о которой попросили стороны. Вероятно, оно начнётся с миссии по оценке потребностей на местах в начале декабря, — цитирует РИА Новости слова собеседника в департаменте ООН.

Глава национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов ранее заявил, что потребуется более пяти лет для разминирования всех территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку.

Как сообщал NEWS.ru, подразделения Международного противоминного центра российского Министерства обороны также примут участие в разминировании местности, дорог и объектов в Нагорном Карабахе.