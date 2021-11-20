Около 20 участников протестной акции задержали в Ереване

Утром в разных частях Еревана начались протестные акции с требованием опубликовать проект документа по демаркации границ с Азербайджаном. Полиция задержала 18 человек за неподчинение законным требованиям правоохранителей. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что акцию протеста организовали ряд политических сил и общественных организаций. Недовольные действиями правительства граждане вышли на улицы Еревана с требованием предотвратить противоречащую армянским интересам демаркацию и делимитацию границ, в том числе потребовать публикации документов, которые предназначены для подписания между Арменией и Азербайджаном. Из-за митинга затруднено движение по некоторым улицам армянской столицы.

Ранее сторонники армянской оппозиции, протестующие против установления азербайджанских таможенных пунктов на дороге Горис — Капан, попытались ворваться в здание правительства в Ереване. Полицейские приняли меры, чтобы оттеснить демонстрантов, в результате чего произошла потасовка между ними и митингующими. Несколько человек были задержаны.

В последнее время обстановка на границе Армении и Азербайджана обострилась. Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Уточнялось, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов.

Позднее Баку согласился на предложение главы Европейского совета Шарля Мишеля об организации встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она состоится 15 декабря в Брюсселе в ходе саммита «Восточного партнёрства».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.