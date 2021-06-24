Ни Лукашенко, ни Макей не услышали Лаврова

В Минске на процессе над экс-главой «Белгазпромбанка» Виктором Бабарико прокурор потребовал для подсудимого пятнадцать лет строгого режима. Бывшему банкиру, арестованному почти сразу после его попытки зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты Белоруссии, инкриминируют целый «букет» финансовых преступлений, включая вывод огромных средств за границу, отмывание грязных денег и получение взяток. Примечательно, что сам банкир ни в чём своей вины не признаёт.

Под ворохом таких серьёзных обвинений как-то даже забылось, что речь фактически идёт о российском банке, который в Белоруссии просто, под шумок разоблачений, по-рейдерски захватили. Но главная проблема заключается даже не в этом сомнительном акте. Сам Виктор Бабарико как раз и считается одним из наиболее конструктивных и вменяемых оппозиционеров.

Между тем, в ходе недавнего визита в Москву министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея его коллега Сергей Лавров в предельно корректной форме напомнил собеседнику, а в его лице и главе соседнего братского государства, о неформальных обязательствах провести, наконец, конституционную реформу и сесть за стол переговоров с вменяемой оппозицией. А тут явно вменяемого Бабарико показным путём собираются посадить на срок, как за преднамеренное убийство.

И на таком фоне уже и западные собеседники могут поинтересоваться у российских лидеров: мол, вы, считающие Белоруссию зоной своих жизненных интересов, хоть как-то контролируете протекающие там процессы? Вы можете добиться выполнения уже вроде согласованных с Лукашенко вариантов стабилизации ситуации.

Александр Лукашенко president.gov.by

Между тем, против Минска введены новые коллективные западные санкции. Даже «Роснефть», по имеющейся информации, теперь опасаясь косвенно попасть под штатовские рестрикции, перестала поставлять нефть на белорусский НПЗ «Нафтан». Под персональными санкциями оказался и российский бизнесмен Михаил Гуцериев, известный своими личными отношениями с Батькой и поставлявший ему нефть в моменты усиления трений с Россией.

Понятно, что новые ограничения явно не улучшат экономического положения братского государства, которое и так испытывает в последнее время значительные хозяйственные трудности. А главное — всё возрастающий дефицит твёрдой валюты. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, насколько уже России придётся принять близко к сердцу проблему дорогих в прямом и переносном смысле сябров.

Между тем, пришедший в себя после массовых уличных выступлений Александр Григорьевич отнюдь не спешит с проведением той же конституционной реформы, плебисцит по предлагаемым положениям которой собираются вроде бы провести только в будущем году. Единственное нововведение — предложение о передаче некоторых функций президента Всебелорусскому народному собранию, которое превратится с течением времени в конституционный орган. А возглавить его при желании сможет... опять-таки Александр Григорьевич.

Так или иначе, явно просматривается желание Лукашенко досидеть свой нынешний пятилетний президентский срок. А там, глядишь, и с Бабарико обвинения снимут. Вот только и тему продолжения углублённой экономической интеграции с Россией Лукашенко предлагает пока отложить хотя бы до осени. Да и не до интеграции, дескать, сейчас, когда противники давят. Надо сначала с ними разобраться, дать коллективный отпор. Впрочем, на российские кредиты такая пауза, надо полагать, не распространяется.