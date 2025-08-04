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04 августа 2025 в 16:41

Названы точные сроки начала строительства первой АЭС в Казахстане

Строительство первой для Казахстана АЭС начнется 8 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торжественная церемония запуска строительства первой в Казахстане атомной электростанции с участием российской стороны пройдет 8 августа в Алма-Атинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство по атомной энергии страны. Объект будет возведен недалеко от села Улькен. Строительство ведет госкорпорация «Росатом» как лидер консорциума.

8 августа 2025 года близ села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области состоится торжественная церемония запуска работ по проекту строительства АЭС в Казахстане. В рамках церемонии состоятся официальные выступления, а также запуск буровых работ с целью забора грунта и дальнейшей торжественной передачи капсулы российской стороне для проведения исследований, — говорится в сообщении.

Ранее Росатом начал эксплуатацию пилотной установки для переработки урана на месторождении Ньота в Танзании. За реализацию проекта отвечает дочерняя компания Uranium One Group — Mantra Tanzania Ltd. Работы проходят в рамках проекта Mkuju River на юге страны. Пилотная установка станет основой для тестирования технологий и совершенствования методов переработки урана. В дальнейшем на ее базе создадут проект основного перерабатывающего комплекса.

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