Названа явка на выборах в парламент Туркмении В Туркмении явка на выборы в парламент составила более 91%

Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Явка на выборы в меджлис (парламент) Туркмении на момент закрытия избирательных участков составила 91,12%. Речь идет о 19:00 по местному времени, сообщает Центризбирком страны.

На выборах в депутаты меджлиса Туркмении до 19:00 проголосовало 91,12% избирателей, — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что продолжается голосование на 42 зарубежных участках. Их создали при дипломатических миссиях Туркмении. Там оно продлится также до 19:00, но только по местному времени тех стран, где участки открыты.

Ранее сообщалось, что укрепление связей России и Туркмении в области образования и культуры является одним из основных приоритетов двусторонней повестки отношений двух стран. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на выступлении перед депутатами меджлиса Туркмении. По его словам, в 71 туркменской школе есть «русские классы», обучение в которых ведется на русском языке.