Володин похвалил отношение к русскому языку в Туркмении Володин назвал бережным отношение к русскому языку в Туркмении

Укрепление связей России и Туркменистана в области образования и культуры является одним из основных приоритетов двусторонней повестки отношений двух стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на выступлении перед депутатами Меджлиса Туркменистана. По его словам, которые приводятся на официальном сайте российского парламента, в 71 туркменской школе есть «русские классы», обучение в которых ведется на русском языке.

Ценим бережное отношение в Туркменистане к русскому языку. В 71 туркменской школе есть «русские классы», обучение в которых ведется на русском языке, — сказал Володин.

Он также отметил российско-туркменскую среднюю школу имени А.С. Пушкина в Ашхабаде как яркий пример успешного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Столь же важным, по словам Володина, является и проект основания Российско-Туркменского университета. Как отметил спикер Госдумы, сегодня в России обучаются около 30 тысяч студентов из Туркменистана, что говорит о популярности российского образования в стране.

Ранее президент России Владимир Путин наградил экс-президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. По его словам, Бердымухамедов внес огромный вклад в развитие двусторонних межгосударственных отношений во всех сферах деятельности, и отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень стратегического партнерства.