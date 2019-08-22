https://static.news.ru/photo/f188b1b6-c4c2-11e9-96e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство Обороны Азербайджана

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море из-за столкновения с птицами.

Об этом сообщило Минобороны страны. По его данным, самолёт столкнулся в воздухе с птицей или стаей, пилот получил тяжёлые травмы и потерял управление. Такой вывод сделали специалисты после изучения «Чёрного ящика».

Изучение причин происшествия также показало, что самолет до момента падения в Каспийское море столкнулся в воздухе с посторонним телом, — гласит сообщение ведомства.

Инцидент произошёл 24 июля во время тренировочного полёта. По данным авиационной комиссии, истребитель был исправен до вылета.

Ранее News.ru писал о том, что очевидцы сняли на видео момент крушения в Греции вертолёта Agusta A-109, на борту которого находились граждане РФ.