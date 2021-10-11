Названа дата встречи религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении

Трёхсторонняя встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении — председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и католикоса армян Гарегина II — планируется на 13 октября. Мероприятие пройдёт по инициативе российской стороны. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Отмечается, что Пашазаде с 11 по 14 октября будет находиться в РФ по приглашению патриарха Кирилла. Их очная встреча ожидается 12 октября. Управление мусульман Кавказа совместно с посольством Азербайджана в Москве с участием мусульман и представителей других религиозных конфессий проведут церемонию поминания памяти шехидов Отечественной войны.

Ранее NEWS.ru поговорил с представителем Бакинской епархии Русской православной церкви Константином Поминовым. Он рассказал, что жизнь верующих в период второй карабахской войны не изменилась, Азербайджан выполнил все свои обещания в этом направлении.

Военные действия в Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме этого, в регионе разместились российские миротворцы.