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Названа дата встречи религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении

16:45, 11 октября 2021
Названа дата встречи религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении Аллахшукюр Пашазаде Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Трёхсторонняя встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении  председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и католикоса армян Гарегина II  планируется на 13 октября. Мероприятие пройдёт по инициативе российской стороны. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Отмечается, что Пашазаде с 11 по 14 октября будет находиться в РФ по приглашению патриарха Кирилла. Их очная встреча ожидается 12 октября. Управление мусульман Кавказа совместно с посольством Азербайджана в Москве с участием мусульман и представителей других религиозных конфессий проведут церемонию поминания памяти шехидов Отечественной войны.

Ранее NEWS.ru поговорил с представителем Бакинской епархии Русской православной церкви Константином Поминовым. Он рассказал, что жизнь верующих в период второй карабахской войны не изменилась, Азербайджан выполнил все свои обещания в этом направлении.

Военные действия в Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме этого, в регионе разместились российские миротворцы.

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