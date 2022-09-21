Названа дата внеочередных выборов президента Казахстана Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября текущего года, сообщается на официальном сайте президента страны Касыма-Жомарта Токаева. В тексте обращения президента также указано, что государство будет строго придерживаться принципа «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство».

Согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал Указ о назначении на 20 ноября 2022 внеочередных выборов президента Республики Казахстан, — заявил Токаев.

Президент Казахстана отметил, что предстоящие выборы дадут старт избирательного цикла, по итогам которого будет осуществлена «кардинальная перезагрузка всей политической системы». Он также пообещал представить новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением провести внеочередные президентские выборы осенью этого года. Глава государства отметил, что этот шаг будет предпринят в интересах государства. Токаев выразил намерение принять участие в выборах.

Затем Токаев подписал поправки в конституцию страны. Теперь столица Нур-Султан официально переименована в Астану, а президент республики будет избираться на семь лет без права переизбрания.