Назарбаев отрицает перенос столицы Казахстана

https://static.news.ru/photo/6fb00442-33fb-11eb-bd88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Информация о планах перенести столицу Казахстана из Нур-Султана в Туркестан не соответствует действительности, сказал бывший президент страны Нурсултан Назарбаев.

По его словам, для подобного решения нет оснований. Такое заявление он сделал в документальном фильме о Туркестане, который показали по государственному телеканалу Qazaqstan.

Сменилось название столицы на Нур-Султан. Я не был инициатором этого, но и против не был, так как каждое здание было построено под моим контролем, — сказал он, отметив, что власти и дальше планируют развивать столицу государства.

Назарбаев возглавлял страну почти 30 лет, а затем сложил полномочия. Новый президент Касым-Жомарт Токаев после вступления в должность предложил переименовать столицу из Астаны в Нур-Султан в честь предыдущего главы государства. В тот же день местный парламент утвердил решение.

Ранее, как писал NEWS.ru, Назарбаев поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США. По словам Назарбаева, он с теплотой вспоминает встречу с Байденом, которая состоялась в 2010 году в Вашингтоне на полях саммита по ядерной безопасности, а также их телефонные переговоры.