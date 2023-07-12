Нарышкин сравнил контрнаступление ВСУ с подготовкой немцев к Курской дуге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Контрнаступление ВСУ напоминает действия немцев в 1943 году накануне битвы на Курской дуге, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Отвечая на вопрос NEWS.ru на презентации книги «Народный комиссариат государственного контроля СССР. 1941–1945», глава СВР подчеркнул, что подготовка к Курской битве со стороны вермахта шла долго и постоянно откладывалась.

Тогда, в 1943 году, Гитлер мечтал о реванше. Реванше за поражение в Сталинградской битве. Гитлер и его генералы довольно долго готовили контрнаступление, был своеобразный наступ, который начался в июле 1943 года. Причем я могу сказать, что подготовка вермахта была действительно долгой, она откладывалась. Сначала планировалось наступление на весну, потом уже внутри генералитета возникли сомнения о готовности начать наступление весной 1943 года, — рассказал Нарышкин.

Он напомнил, что весной-летом 1943 года немецкие военачальники ссылались «на распутицу, на необходимость подождать, пока просохнет земля и тяжелые немецкие танки смогут до конца использовать свои возможности на поле боя».

Да, аналогии с так называемым контрнаступом со стороны Вооруженных сил Украины в июне и июле 2023 года рассматриваются, и очень часто, — подтвердил директор СВР.

12 июля отмечается 80-летие танковой битвы под Прохоровкой — главного эпизода битвы на Курской дуге в 1943 году, которую многие историки считают переломной в Великой Отечественной войне.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных. По его словам, с 4 июня Киев также потерял свыше трех тысяч единиц вооружения.