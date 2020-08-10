«Не прикопаться»: наблюдатели от СНГ похвалили выборы в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/94823b04-db05-11ea-8188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Выборы президента в Белоруссии прошли на достойном уровне. Тем не менее отличительной особенностью нынешней кампании стал особый политический накал, заявили наблюдавшие за ходом голосования политики, представляющие Содружество независимых государств (СНГ).

По словам главы миссии наблюдателей от СНГ Сергея Лебедева, «и ход подготовки к выборам, и сами выборы прошли с точки зрения оценки избирательного процесса организованно, достойно». Он подчеркнул, что была дана положительная оценка избирательному процессу.

Вместе с тем, добавил Лебедев, были зафиксированы некорректные и провокационные публикации, которые способствовали росту напряжения в обществе.

Наблюдатель за ходом выборов в Белоруссии, депутат Государственной думы РФ Сергей Крючек указал на то, что голосование проходило в соответствии с конституцией страны, «организованно, спокойно, со всеми мерами безопасности, начиная от медицинской обработки». В организационном плане «всё было — не прикопаться», уточнил он.

Что касается протестных акций, то их организаторами он назвал сторонников «цветных» революций.

Кому-то очень хочется вторую Украину — чтобы [в Белоруссии] так же полыхнуло, для этого были задействованы ресурсы. <...> На улицах были перевёрнуты баки, разбросан мусор, зачинщики этих акций были нетрезвы. <...> Просто взбудоражили народ. Большая часть пошла из любопытства, — заявил Крючек в эфире радио Sputnik.

Он призвал не согласных с итогами голосования критиковать и предлагать, а не поднимать людей, «тем более молодёжь, вчерашних школьников» на протестные акции.

Координатор группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, сенатор Совета Федерации РФ Олег Мельниченко увидел в массовых протестах в Минске провокационный характер. Такие выступления, считает он, «никак не говорят о недостоверности» итогов голосования.

Действия белорусских правоохранительных органов политик оценил как очень оперативные и аккуратные. В связи с этим попытка Майдана не удалась, отметил Мельниченко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,23% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 9,9%. Явка составила 84,23%.

В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.