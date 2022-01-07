На Украине заявили, что конфликт в Донбассе мог быть решён за полгода
Оппозиционный политик Бойко: власти Украины не хотят мирно решать конфликт в Донбассе
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:42, 08 января 2022
Фото: vk.com/armsnews
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Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что при наличии политической воли руководства страны конфликт на востоке Украины можно было разрешить за полгода, слова политика передаёт ТАСС. Бойко также считает, что украинская власть занимается «нагнетанием военной истерии».
Отведение войск и принятие законов, необходимых для мира, у нас бы заняло полгода. Причём большую часть этого времени нужно было бы потратить на то, чтобы объяснить людям, что другого пути, кроме дипломатического, для разрешения конфликта не существует, — сказал Бойко.
Ранее в непризнанной ЛНР рассказали, что украинские силовики устроили штаб в здании школы в селе Валуйское, которое находится на подконтрольной Киеву территории. Некоторое время спустя ополченцами было замечено, что к школе прибывают автомобили с военными, а также устанавливается аппаратура артиллерийской разведки. В Народной милиции заявили, что ВСУ своими действиями нарушают нормы международного гуманитарного права.