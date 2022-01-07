На Украине заявили, что конфликт в Донбассе мог быть решён за полгода

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В пригороде Алма-Аты, вдоль трассы на Бишкек, идёт бой, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на очевидцев. Стрельба слышна в окрестностях посёлка Райымбек. Столкновение продолжается уже несколько часов.

Тем временем в самом городе прозвучали сирены, которые предупредили жителей о наступлении комендантского часа. Ранее днём сообщалось об очередной перестрелке в центре Алма-Аты, где периодически возникают уличные бои. В городе...