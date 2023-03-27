На Минском автомобильном заводе произошел пожар

Фото: Соцсети

В районе Минского автомобильного завода (МАЗ) произошел сильный пожар, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. По информации очевидцев, перед возгоранием прозвучало несколько хлопков. Информация о пострадавших в ходе ЧП отсутствует.

Пожар произошел в районе Минского автомобильного завода. Очевидцы сообщают, что до этого было слышно несколько хлопков, — сказано в публикации.

Пользователи социальных сетей также сообщили о пожаре на заводе «Минскжелезобетон», но информация не подтвердилась.

Ранее загорелся склад по производству пластика в Омске. Сообщение о возгорании поступило вечером 25 марта в 22:04 мск. Изначально площадь пожара составляла 2,8 тысячи квадратных метров, позднее пламя распространилось на территории 3,5 тысячи квадратных метров.

К тушению привлекли 96 человек и 26 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано около 10 утра. Спасатели проводили проливку и разбор конструкций. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается.

До этого сообщалось, что вечером 25 марта в подмосковном Воскресенске произошел пожар на заводе по производству свинца «Фрегат». В настоящее время уточняются площадь пожара и наличие пострадавших.

Также пожар произошел на складе с лакокрасочными изделиями в подмосковном Шаховском. О пострадавших не сообщалось.